Mesa Seguridad Turística fortalecerá experiencias para turistas, visitantes y locales: Mara Lezama

-Se presentan dos nuevas propuestas: la Matriz de Riesgos de Quintana Roo y el Protocolo General de Atención a Turistas en Situaciones de Emergencia

Dos propuestas clave para reafirmar el liderazgo turístico mundial destacó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Mesa de Seguridad Turística del Estado de Quintana Roo: la Matriz de Riesgos de Quintana Roo y el Protocolo General de Atención a Turistas en Situaciones de Emergencia.



Ambas propuestas se dieron a conocer en esta Mesa de Seguridad Turística en la que participaron representantes de 11 instituciones clave del ámbito turístico, de seguridad y salud, que tienen el compromiso con el bienestar de quienes visitan el Caribe Mexicano.



Mara Lezama dio a conocer que con la Matriz de Riesgos de Quintana Roo permitirá identificar aquellos cuya prevención nos hará menos vulnerables, priorizando la mitigación de aquellos con nivel inaceptable.



El Protocolo General de Atención a Turistas en Situaciones de Emergencia será indispensable para enfrentar contingencias más allá de los ciclones, amenaza para la cual Quintana Roo ya cuenta con una sólida cultura de prevención, siempre priorizando la seguridad de los visitantes y la población local.



La gobernadora Mara Lezama destacó que la seguridad turística es un pilar central del nuevo modelo de desarrollo turístico de Quintana Roo, alineado con los principios del Código Internacional para la Protección de los Turistas de ONU Turismo, al cual el estado se ha adherido recientemente.



“En Quintana Roo trabajamos todos los días para garantizar que quienes nos visitan lo hagan con la tranquilidad de saber que están en un destino seguro, coordinado y preparado para atender cualquier situación, porque el turismo no solo es nuestra principal actividad económica, sino una ventana de hospitalidad al mundo”, añadió la titular del Ejecutivo.



Las instituciones participantes —SEGOB, SEDETUR, SSC, SESA, CPTQ, COEPROC, IMOVEQROO, FGE, la Comisión de Turismo del Congreso del Estado y la Oficina de la Gobernadora— refrendaron su compromiso de trabajar de manera interinstitucional y coordinada para garantizar la seguridad y protección de los turistas, fortaleciendo así la percepción de confianza en los destinos del Caribe Mexicano.