Disfrutarán capitalinos de “Un verano para todos” en el Bosque de San Juan de Aragón

-Habrá presentación de Musas sonideras, concierto de Rock with not name, acrobacias y una obra de teatro

La SEDEMA de CDMX, invita a toda la comunidad a vivir un día lleno de actividades culturales para el goce y disfrute de toda la familia con “Un verano para todos”, en el Bosque de San Juan de Aragón (BSJA).



Como parte de las actividades recreativas de verano que se desarrollan en la Ciudad de México la Dirección de Gestión del Bosque de San Juan de Aragón (DGBSJA) ha preparado un día especial que contará con la presentación de “Ellas Sonideras”, con las Musas sonideras, y la exhibición de baile del “Club del Montón”, Concierto Oldies de la banda “Rock with not name”, el espectáculo del equipo internacional de acrobacia de tránsito y la Danzonera Pegaso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



Las actividades musicales comienzan a partir de las 11:00 horas en la palapa del balneario, acceso 2; mientras que la exhibición de moto acrobacia iniciará a las 12:00 horas frente al jardín escultórico, acceso 3 y 4 del bosque.



Para concluir las actividades, el grupo Teatreros Catarsis, de la Secretaría de Cultura, presentarán la obra de teatro “La llorona” en punto de las 19:00 horas en el andador central del lago, acceso 8.



El Bosque San Juan de Aragón es el área verde más importante al nororiente de la capital y es el escenario ideal para que la ciudadanía disfrute de una gran variedad de eventos gratuitos que promueven el arte, la cultura y el entretenimiento, garantizando los derechos culturales y ambientales de la ciudadanía.