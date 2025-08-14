Avanza Toluca en materia de seguridad con operativos estratégicos: Ricardo Moreno

-Del 5 al 11 de agosto se realizaron 120 operativos propios y 14 coordinados

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno Bastida, destacó que Toluca avanza en materia de seguridad, derivado del trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y la Fiscalía General de Justicia, cuyas acciones conjuntas, basadas en operativos estratégicos e investigaciones precisas, permiten detener a presuntos responsables de diversos delitos y llevarlos ante la justicia.



Al presentar su informe semanal en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Región Toluca, la Dirección General de Seguridad y Protección señaló que del 5 al 11 de agosto realizaron 120 operativos propios y 14 conjuntos, con 37 puestas a disposición y 34 detenidos por diferentes ilícitos.



Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la vinculación a proceso de varias personas detenidas recientemente por autoridades municipales y estatales, como resultado de acciones coordinadas en distintos puntos de la capital mexiquense.



Estos procedimientos derivaron de investigaciones previas y actividades de inteligencia que permitieron identificar, detener y presentar conforme a derecho, a los presuntos infractores y enfrenten un proceso judicial.



En materia de robo de vehículos, la Fiscalía Especializa detalló que entre 2024 y 2025 se registró una reducción significativa en el inicio de carpetas de investigación por robo de vehículo, al contabilizarse 687 casos menos, lo que equivale a una disminución del 50.3%.



En la comparación específica del mes de agosto de ambos años, también se observó una baja, con 35 carpetas menos, manteniendo un decremento constante.