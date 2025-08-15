Delfina Gómez pone en marcha la línea de denuncia anónima 089 para combatir la corrupción

-En el marco de la Estrategia Nacional comienza campaña de concientización y fomento a la denuncia.

El Gobierno del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia estatal y los municipios pusieron en marcha una campaña de concientización y de fomento a la denuncia ciudadana contra la extorsión mediante el número nacional 089.



En la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se anunció que se difunden materiales informativos en canales oficiales para que la población identifique los tipos de extorsión y denuncie de manera anónima.



Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Estado de México redujo 23.5 por ciento los casos de extorsión durante el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.



La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que esta baja histórica es resultado del trabajo coordinado con fuerzas federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia estatal y las corporaciones policiales municipales.



También, la disminución obedece a la estrategia integral de seguridad que combina prevención y operativos de alto impacto. Como la Operación “Liberación”, realizada el 21 de julio en 14 municipios, donde se desmantelaron las redes de un grupo criminal originario de Michoacán que imponía cobros ilegales en sectores como la construcción, el comercio cárnico y la logística.



En el despliegue participaron dos mil 866 elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, logrando la detención de varios objetivos que ya están sujetos a proceso judicial. El operativo no solo buscó capturar a los responsables, sino también cortar las fuentes de financiamiento que sostenían sus actividades ilícitas.



El Gabinete Nacional de Seguridad y la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz del Estado de México ponen a disposición de la ciudadanía el número telefónico 089 para denunciar el delito de extorsión garantizando el anonimato.