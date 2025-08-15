En Quintana Roo se logró reducir la pobreza, siendo la más baja en 15 años: Mara Lezama

Resultado de las políticas públicas y programas sociales de este gobierno diferente de la Cuarta Transformación, que impulsa la prosperidad compartida

La gobernadora Mara Lezama Espinosa reiteró que, como resultado de todas las políticas públicas de este gobierno diferente de la Cuarta Transformación, Quintana Roo registra al día de hoy el nivel más bajo logrado de 2010 a la fecha en la disminución de la pobreza.



“La disminución 9.3 puntos porcentuales se traduce en que 177 mil personas salieron de la pobreza. Niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres salieron de la pobreza, ahí está el resultado de las políticas públicas” expresó la gobernadora de Quintana Roo.



A las y los quintanarroenses, Mara Lezama informó que, entre esas políticas públicas, 57 mil familias reciben el programa “Comemos Tod@s”, más de 50 mil tienen los beneficios de Mujer es Poder. Solamente en estos dos programas 157 mil familias reciben apoyos para su crecimiento, empoderamiento, autonomía y bienestar.



La Gobernadora reiteró que este gobierno humanista con corazón feminista seguirá trabajando en los diferentes programas sociales, el más grande en la historia de Quintana Roo, en autoempleo, servicios de salud gratuitos, las caravanas móviles, artesanas del bienestar, entre muchos más para que la prosperidad compartida se refleje precisamente en el combate a la pobreza.



Por otra parte, a lo largo del programa que se transmite a través de las redes sociales y se multiplica por las radiodifusoras y otros medios, Mara Lezama confirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum tendrá la conferencia matutina desde Chetumal, para continuar luego con una gira hacia Guatemala.



A las mujeres, les dio a conocer que a través de un convenio con SEMUJERES del gobierno de México más de 2 mil beneficiarias del programa Mujer es Aprender podrán concluir su bachillerato con el apoyo del CENEVAL, para que continúen su crecimiento y nadie se los impida.



En relación con las condiciones del clima, la gobernadora Mara Lezama recordó que estamos en temporada de lluvias y ciclones y, por tanto, hay un monitoreo y seguimiento permanente de las condiciones atmosféricas para darle a la gente la información puntual y oportuna.



En otro tema, destacó que en enero o febrero podría iniciarse una planta de biogás a partir del sargazo, luego de años de estudios, investigaciones, planes piloto, sobre la macroalga, a fin de convertir un pasivo en un activo. “Hay toda una estrategia, nosotros no improvisamos, estudiamos, investigamos, trabajamos con expertos, científicos, académicos, especialistas, para tener los mejores resultados”, explicó.



Finalmente, luego de dar respuesta a las llamadas y reportes que recibe durante el programa, la gobernadora Mara Lezama dio a conocer que, tras una reunión con la titular de la CFE, se lograron grandes acuerdos, como impulsar el suministro subterráneo, la ampliación de dos subestaciones, la ampliación de las redes de distribución en 10 municipios para aplicar la justicia energética.