Acuerdan UAEMéx y estudiantes de Ciencias Políticas ruta para entrega de instalaciones

Podría la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) retomar sus actividades presenciales el próximo 25 de agosto, esto tras el acuerdo alcanzado entre autoridades universitarias y la asamblea estudiantil para instalar una mesa de trabajo.



Informó el secretario de Gobernanza Universitaria, Jorge Vázquez Caicedo, que la reunión se realizará a las 17:00 horas y tendrá como objetivo definir los términos de la entrega del inmueble, ocupado desde el 7 de mayo. La fecha límite fijada para la devolución es el domingo 24 de agosto.



“Derivado de lo que suceda mañana, a más tardar el día domingo a las 11:00 horas se llevará a cabo la entrega de instalaciones”, explicó el funcionario.



La propuesta de las partes es que el retorno se lleve a cabo bajo un esquema de “faena”, en el que alumnos y autoridades colaboren en labores de limpieza y acondicionamiento, con el fin de reanudar clases en condiciones adecuadas.



Se tiene programada una reunión para el jueves 21 de agosto a las 11:00 horas entre la rectora de la UAEMéx, Patricia Zarza Delgado, y el Consejo Estudiantil Unificado, en la que se dará seguimiento a peticiones relacionadas con logística y actividades académicas.



El acuerdo surge después de que se presentara un altercado entre integrantes de la agrupación Madriguera Cacomixtla y estudiantes que demandan la devolución del plantel. La UAEMéx señaló que su prioridad es evitar confrontaciones y garantizar seguridad en el proceso de retorno.



De acuerdo con la institución, al 18 de agosto permanecen en paro 13 facultades; otras 15 unidades continúan actividades en línea y 40 ya operan de manera regular en la modalidad presencial.