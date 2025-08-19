Se someten a votación más de 1600 proyectos para presupuesto en Álvaro Obregón

Álvaro Obregón destaca por su alto cumplimiento en la ejecución de proyectos del Presupuesto Participativo.

En la Alcaldía Álvaro Obregón, mil 621 proyectos del Presupuesto Participativo se sometieron a votación, en el ejercicio organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).



Para garantizar que la jornada cívica se desarrollara sin contratiempos, el gobierno local desplegó un dispositivo de seguridad que incluyó patrullajes en las zonas aledañas a las mesas receptoras, reforzando la vigilancia durante la instalación, la apertura y el cierre de las casillas. Como resultado, la Dirección de Seguridad Ciudadana obregonense reportó saldo blanco.



En la Alcaldía se registraron 2,101 proyectos, de los cuales 1,621 fueron dictaminados de forma favorable y sometidos a votación, de los cuales 249 fueron electos. Para el desarrollo de la consulta se instalaron 280 mesas en diversas colonias de la alcaldía, con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía en la definición del destino de los recursos públicos.



Álvaro Obregón destaca por su alto cumplimiento en la ejecución de proyectos del Presupuesto Participativo. De acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la demarcación alcanzó un 77.19% de proyectos viables, el porcentaje más alto entre las alcaldías de la capital.



La Alcaldía informó que los proyectos seleccionados se incorporarán al programa anual de acciones de la demarcación. Según la Dirección de Participación Ciudadana, las propuestas incluyen rehabilitación de espacios públicos, servicios urbanos, movilidad y seguridad. El resultado de la consulta determina qué proyectos comunitarios recibirán presupuesto para su ejecución.