Clara Brugada presenta Plan Integral de Mantenimiento a la Carpeta Asfáltica

-El plan, que considera atender mil 250 kilómetros de vialidades primarias, consta de tres puntos: bacheo programado nocturno, bacheo por reporte ciudadano y programa estratégico de pavimentación

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó hoy el Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, que tiene como objetivo atender mil 250 kilómetros de vialidades primarias de la capital, con una inversión de 2 mil 250 millones de pesos.



La mandataria capitalina explicó que este plan integral es una acción bianual que se desarrollará mediante tres ejes principales de acción: bacheo programado nocturno, bacheo por reporte ciudadano y emergencia, y la aplicación del programa estratégico de pavimentación en vialidades primarias.



Indicó que la primera acción tiene como meta atender mil kilómetros de vialidades primarias, desde hoy y hasta diciembre próximo, mediante la intervención, cada noche, de 10 kilómetros de avenidas a través del trabajo de 50 cuadrillas.



⁠Como segunda acción del programa, detalló que se aplicarán trabajos de bacheo por atención ciudadana y emergencias, tarea que dispondrá de otras 50 cuadrillas que todos los días atenderán los reportes ciudadanos o las emergencias en menos de 48 horas, mediante dos vías de atención, *0311- Locatel, y por medio del chatbot Bachetel, que se presentará el próximo lunes.



Clara Brugada destacó como tercer eje la aplicación del Programa Estratégico de Pavimentación en Vialidades Primarias de la ciudad, que se pondrá en marcha al terminar la temporada de lluvias, de octubre de este año a mayo de 2026, y que implica la reparación de 250 kilómetros lineales de vialidades, equivalente a 4 millones 113 mil metros cuadrados.



Las tres acciones del Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica representan una inversión bianual de 2 mil 250 millones de pesos.



Brugada Molina enfatizó que este plan de acción forma parte de los trabajos de atención a vialidades mediante el programa Mega Bachetón, con el cual se repararon más de 200 mil baches en toda la ciudad, el cual concluyó al inicio de la temporada de lluvias.



El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), Raúl Basulto Luviano, refirió que este programa bianual, de octubre de 2025 a abril de 2026, contará con una inversión de casi 2 mil 250 millones de pesos para reencarpetar en promedio más de 4 millones de metros cuadrados. Recordó que la ciudad cuenta con 217 vialidades principales, mismas que en su momento serán programadas para su intervención.



En lo que va del año, se han registrado 37 socavones en vías primarias y 116 en vías secundarias. De los casos en vías primarias, 23 ya fueron atendidos por Segiagua, siete se encuentran en proceso de atención y seis son intervenidos por la Dirección de Operaciones.



En el caso de las vías secundarias —responsabilidad de las alcaldías—, la Jefa de Gobierno instruyó a la Secretaría del Agua a brindar apoyo; así, 108 socavones han sido resueltos y seis continúan en proceso de atención, expuso el funcionario.