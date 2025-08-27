Anuncia Isaac Montoya operativos contra “chelerías” y más inversión para obra pública y agua

También se modificará la inversión del Plan Hídrico de 103 a 113 millones de pesos, en pro de la reingeniería y el abastecimiento de agua.

Vamos a hacer operativos permanentes para detener la proliferación de puntos de venta clandestina de alcohol, que de acuerdo a las denuncias ciudadanas públicas, son lugares generadores de violencia y de conflictos, se han detectado unos 30 puntos, por lo que es considerada una problemática prioritaria, “vamos a ir con todo el peso y la legalidad que conlleva esto”, anunció el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez.



En cuanto a las acciones contra los puntos de venta clandestina de alcohol, el alcalde detalló que se realizarán de la mano con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la Guardia Nacional, con la Guardia Municipal y por supuesto con la Policía Estatal, con quienes se trabaja de manera coordinada en las Mesas de Coordinación por la Paz y en la Estrategia Operativa Oriente.



Destacó que los operativos se realizarán en base a los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y de la incidencia delictiva en algunos puntos del municipio, sobre todo los delitos de alto impacto.



Ante medios de comunicación, Montoya Márquez informó que hay avance frontal en la Estrategia de Seguridad con Todo, por ello 81 nuevos cadetes, de los 200 contemplados, ya iniciaron su adiestramiento con el nuevo modelo de seguridad de la Guardia Municipal, enfocado en la prevención, en la proximidad y en la inteligencia policial, con una visión de respeto a la integridad y a los derechos humanos. Se les entregará uniforme y un apoyo económico de 7 mil pesos.



Luego de referir los avances y logros en diversos rubros de su gobierno, el alcalde señaló que se desarrollan acciones complementarias para facilitar la movilidad y seguridad en el camino hacia la Universidad Rosario Castellanos, como la rehabilitación del camino a los Cipreses, así como la atención al transporte públicos y a la creación de un Sendero Ecológico. También destacó, los trabajos que se realizan desde el Organismo del Agua Municipal, OAPAS, como la modificación al Plan Hídrico para el abastecimiento a las colonias el Olivar, el Conde, San Esteban y Lázaro Cárdenas, muestra de la reingeniería y el abastecimiento de agua.



El titular de OAPAS señaló que, de acuerdo a los programas con la CONAGUA se podrán rehabilitar pozos, tanques y reubicar dos pozos más, para tener nuevos pozos. A la vez que, reconoció el apoyo de la Comisión Nacional del Agua y de la CAEM en el tema del abastecimiento. Además de la coordinación con OCAVM en los desazolves, que se realizan en 16 de septiembre, 1º de Mayo y en la Presa Capulín.