Rinde Fernando Díaz Juárez Informe de Resultados de su gestión

El titular del PJEdoméx destacó que los resultados reflejan la entrega de 6 mil 345 personas servidoras judiciales que día a día trabajan con intensidad y esmero.

“Nuestra función, como lo hemos afirmado en este Poder Judicial, no es solo un quehacer técnico. Debe ser un compromiso con la sociedad, principalmente con los sectores más vulnerables de la población. Porque detrás de cada expediente hay una persona con una historia de vida y un legítimo anhelo de justicia. En ello, las y los operadores jurídicos debemos estar conscientes del impacto social y comunitario que representa cada acuerdo, cada sentencia y cada fallo que dictamos”, afirmó el Magistrado Presidente, Fernando Díaz Juárez, titular del Poder Judicial del Estado de México (PJEdoméx), al presentar el Informe de Resultados de su gestión.



Ante la Gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, invitada de honor a la Sesión Extraordinaria, Pública, Solemne y Conjunta del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, el Presidente destacó que los resultados, que ofreció a ambos plenos y representantes de la sociedad, reflejan la entrega de 6 mil 345 personas servidoras judiciales que día a día trabajan con intensidad y esmero, y subrayó que el capital humano es lo más valioso que tiene la institución.



“Una nueva concepción de la impartición de justicia exige vincularse a modelos de gobernanza que privilegien corresponsabilidad, coordinación y diálogo. Los Poderes judiciales no pueden seguir siendo ínsulas ajenas a las necesidades y exigencias sociales; inmóviles ante el dolor de la injusticia, pasmados ante los cambios que exige la gente. Por el contrario, se encuentran convocados -hoy más que nunca- a ser copartícipes efectivos de una verdadera transformación en el sistema judicial”, afirmó.



En ese sentido, el titular del PJEdoméx reconoció el trabajo de las y los oficiales y técnicos judiciales, actuarios, secretarios, administradores y personas juzgadoras, quienes reciben las más de 19 mil promociones que ingresan diariamente; acuerdan uno de los más de mil 300 asuntos iniciales; celebran alguna de las más de 2 mil audiencias que se desahogan en promedio o emiten una de las 316 sentencias que se resuelven al día.



En el Aula Magna “Magistrado. Lic. Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial, Díaz Juárez informó que se impulsó la Justicia Abierta con sentido social y humano, asumiendo el compromiso de garantizar el Estado de Derecho, a partir de cinco prioridades: implementación de la Reforma Judicial, legitimidad judicial y confianza ciudadana, fortalecimiento jurisdiccional, justicia abierta y combate a la corrupción e impunidad.



El Magistrado Presidente expresó que, con responsabilidad, el PJEdoméx asumió la conducción de una transición ordenada, transparente y plenamente apegada al marco constitucional, concretando la separación de las funciones administrativas y disciplinarias del Consejo de la Judicatura, con lo cual se cierra una etapa en la vida jurídica del Estado y se abre otra.



En su oportunidad, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez resaltó el compromiso del Poder Judicial con la igualdad sustantiva y el respeto a la dignidad y derechos de las mujeres mexiquenses; destacó la labor de magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal judicial en los 18 distritos judiciales. Asimismo, reconoció el avance en múltiples aspectos como el modelo de Justicia Abierta; la implementación del Sistema de Mejora; el Programa de Contención del Gasto implementado que generó ahorros de más de 88 millones de pesos, reflejando de esta manera el compromiso institucional con la austeridad republicana.



“Detrás de cada logro que aquí se ha referido hay un trabajo comprometido, arduo e incansable de miles de mujeres y hombres quienes tienen en sus manos la dedicada misión de impartir justicia, cada atención a la ciudadanía. Cada juicio que inicia, se formula y se finaliza, cada sentencia que se pronuncia tiene una sola finalidad: dar certidumbre a los mexiquenses de que sus derechos serán respetados, porque al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Esa es la trascendencia social de la función que tiene el Poder Judicial del Estado de México” enfatizó la Mandataria.