Destinarán en Tlalpan 21 mdp para beneficiar unidades habitacionales

-El programa Transformando tu Unidad, presentado por Gaby Osorio, beneficiará a 48 conjuntos habitacionales y más de 54 mil personas, con prioridad en la zona de Coapa, que concentrará la mayor parte de los recursos.

Durante el evento de inicio de trabajos de la acción social “Transformando tu Unidad”, la alcaldesa Gaby Osorio informó que este año se destinarán 21 millones 138 mil pesos, la mayor inversión histórica de la alcaldía en este rubro.



Con estos recursos se atenderán este año, 48 unidades habitacionales de un total de 213 que existen en la demarcación, lo que representa un beneficio directo para más de 54 mil personas.



Explicó que la zona de Coapa recibirá más de una tercera parte de los recursos, dada la concentración de unidades habitacionales en ese sector.



En la Supermanzana 1, por ejemplo, se destinarán alrededor de dos millones de pesos para proyectos definidos directamente por los vecinos. La supervisión de las obras quedará a cargo de los comités vecinales, quienes serán responsables de garantizar que las acciones respondan a las necesidades de cada comunidad.



Osorio recordó que en la administración pasada se ejercieron 19 millones de pesos, mientras que en la actual se incrementó el presupuesto a 21 millones 138 mil pesos, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México. Destacó además la creación de la Jefatura de Unidades Habitacionales, área encargada de atender de manera específica las solicitudes y problemáticas de estos espacios.



Además del programa de rehabilitación, en las próximas semanas se desarrollarán jornadas de tequio en Coapa, con acciones de poda, balizamiento, desmalezado y mejoras de imagen urbana. En paralelo, se pondrá en marcha un programa intensivo de bacheo con la meta de reparar 700 baches en la zona.



En el marco de las acciones de bienestar animal, Osorio anunció que se llevarán a cabo cinco jornadas de esterilización de animales de compañía en distintas colonias de Coapa durante las próximas dos semanas, en coordinación con participación ciudadana y las áreas territoriales.



Además, dio a conocer que se proyecta una clínica veterinaria pública en Coapa, cuyo inicio está sujeto a los consensos vecinales y a la obtención de los permisos correspondientes. La alcaldesa explicó que el objetivo es replicar el modelo que ya opera en Balancán -una clínica ya existente en la demarcación- y que también ha convertido a Tlalpan en la única alcaldía de la Ciudad de México que mantiene un convenio con la Fiscalía de Delitos Ambientales para atender de manera inmediata los casos de maltrato animal.



La alcaldesa recordó que durante su campaña electoral se planteó la creación de un parque para animales de compañía en Coapa, cuya viabilidad también se revisará en conjunto con la comunidad para definir el espacio más adecuado.



Por su parte, Guadalupe Chávez, subsecretaria de Unidades Habitacionales del Gobierno de la Ciudad de México, destacó que la Jefa de Gobierno destinó este año 600 millones de pesos al programa Otoch, con el que se atenderán 600 unidades habitacionales en toda la capital, de las cuales alrededor de 100 corresponden a Tlalpan.



Con estas acciones, la Alcaldía Tlalpan y el Gobierno de la Ciudad de México reafirman su compromiso de trabajar de la mano para la recuperación de las unidades habitacionales, la rehabilitación del espacio público y la atención de las principales demandas ciudadanas.



El programa Transformando tu Unidad, junto con las jornadas comunitarias, los proyectos de bienestar animal y las obras de mantenimiento urbano, representan un esfuerzo coordinado para mejorar la calidad de vida de miles de familias en la zona de Coapa y en toda la demarcación.