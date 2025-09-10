En Coapa se atenderán alrededor de 700 baches: Gaby Osorio

-La alcaldesa destacó que este año se destinan entre 90 y 100 millones de pesos al bacheo y repavimentación en toda la demarcación; en Coapa la inversión es de aproximadamente 2 mdp.

En la colonia Prados Coapa, primera sección, se dio el banderazo de inicio del Bachetón con el anuncio de que se repararán 700 baches en la zona, con una inversión cercana a los dos millones de pesos; en este marco, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, destacó que esta administración destinará entre 90 y 100 millones de pesos al bacheo y la repavimentación en toda la demarcación.



“Estamos aquí porque no vamos a olvidar Coapa. Como gobiernos tenemos que servirle a todas y todos por igual. Iniciamos atendiendo los pueblos del Ajusco Medio, pero también estamos trabajando en la zona baja de la alcaldía”, expresó Osorio frente a vecinas y vecinos, al recordar que los tequios comunitarios ya comenzaron en colonias como Arboledas del Sur, Villa Lázaro Cárdenas y ahora en Prados Coapa.



La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano precisó que en la colonia Prados Coapa se localizaron 18 baches, aunque el desgaste del pavimento requiere intervenciones mayores.



La titular del área, Karen García, señaló que la administración pasada contempló 15 millones de pesos en mezcla asfáltica, mientras que este año la cifra se duplicó a 30 millones, y adelantó que para 2026 se está presupuestando entre 45 y 50 millones de pesos.



Durante el encuentro con habitantes locales, la alcaldesa Osorio abordó el tema de la ciclovía proyectada en Coapa, dejando en claro que no habrá imposiciones.



“Entiendo perfectamente que puede haber gente a favor y en contra de la ciclovía. He dicho en muchas ocasiones que este proyecto tiene que salir por consenso. Si la mayoría de la población en Coapa dice que no, la ciclovía no se va a realizar; si la mayoría está de acuerdo, entonces avanzaremos. Todo será a través del diálogo, porque un proyecto impuesto no funcionaría y terminaría en bloqueos o conflictos”, afirmó.



Tras abordar el tema de la ciclovía, Osorio hizo un balance de otras acciones de su administración orientadas a mejorar los servicios públicos en la demarcación. Recordó que su gobierno impulsa una nueva estructura territorial para dar respuesta más rápida a las demandas ciudadanas, mediante cuadrillas dedicadas a bacheo, poda de árboles, reparación de banquetas y luminarias.



También informó que, gracias al programa “Tlalpando Fugas”, este año se han reparado mil 200 fugas de agua, más del doble que las atendidas por la administración pasada en el mismo periodo, lo que representa un esfuerzo por garantizar el derecho al agua en la alcaldía.



Finalmente, Gaby Osorio convocó a vecinas y vecinos a participar en la asamblea informativa del próximo 20 de septiembre en el mercado de Villa Coapa, donde se presentarán avances en seguridad, ordenamiento del comercio en vía pública y regulación de bares.



“Queremos rendir cuentas puntuales de lo que estamos haciendo en Coapa, porque sabemos que estos son temas prioritarios para ustedes”, dijo Osorio al cierre del evento, antes de dar el banderazo al arranque del Bachetón que continuará en distintas colonias de la zona.