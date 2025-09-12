La GAM tendrá 6700 nuevas luminarias en la colonia San Felipe de Jesús

Se instalarán 6900 nuevas luminarias, de 170 watts y hasta de 250 watts.

El gobierno de la CDMX anunció el mejoramiento de servicios públicos en beneficio de las familias de la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero, como la instalación de más de 6 mil 900 nuevas luminarias, el reforzamiento de la seguridad con 8 nuevas patrullas, así como la renovación de la infraestructura de ocho planteles escolares.



Se instalarán 6900 nuevas luminarias, de 170 watts y hasta de 250 watts, lo cual representa la mayor cantidad de lámparas que se instalarán en una colonia de toda la ciudad, en las vialidades de la colonia y añadió que la seguridad empieza con la iluminación de la calle, porque con calles iluminadas se tendrá más seguridad.



A través del programa Casa por Casa se concluyó al 100% la iluminación de la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán; donde se intervinieron alrededor de 200 manzanas y se colocaron entre 400 y 450 nuevas luminarias.



Asimismo se intervendrán los ocho planteles educativos de la colonia; dos preescolares, cuatro primarias y dos secundarias, donde se atenderán de manera integral todas las necesidades que requieran en los centros escolares.



Además de esto, las escuelas serán beneficiadas con un proyecto cultural que incluye la entrega de instrumentos musicales con el programa “Do, Re, Mi, Fa, Sol”, donde los estudiantes aprenderán a tocar un instrumento musical.



Con respecto a la Utopía que habrá en esta alcaldía, se indicó que se construye en el interior del Deportivo Hermanos Galeana.



Asimismo se recuperará el módulo de policía para que haya presencia de elementos las 24 horas del día, acción que se realizará en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que formará parte de la estrategia de proximidad de policías en la colonia San Felipe de Jesús.



El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, señaló que su presencia en la colonia San Felipe de Jesús significa esperanza y alegría; además reconoció su liderazgo, cercanía y entrega incansable. “Aquí sabemos que contigo el futuro de nuestra ciudad y de nuestra alcaldía está asegurado”, indicó.



Recordó que la colonia San Felipe de Jesús cuenta ya con tres senderos seguros, como lo ha estado haciendo la mandataria capitalina en otras colonias de la ciudad. “Hoy la San Felipe de Jesús ya no es sinónimo de abandono, ya no es sinónimo de olvido. Hoy es ejemplo de transformación de comunidad y de esperanza”, concluyó el alcalde de Gustavo A. Madero.