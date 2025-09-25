Voces universitarias son prioridad para la UAEMéx: Patricia Zarza

Se mantendrá una comunicación directa, incluyente y cercana con la comunidad universitaria

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reafirma su compromiso con la participación y el reconocimiento de las voces de todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria.



La rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, realizó una visita al Plantel “Isidro Fabela Alfaro” en Atlacomulco y refrendó que el reconocimiento de voces universitarias será prioridad en la Administración 2025-2029; además refrendó su compromiso de mantener una comunicación directa, incluyente y cercana con la comunidad universitaria



Zarza Delgado aseguró que los canales de comunicación institucionales están abiertos para atender inquietudes, sugerencias y dudas de estudiantes, académicos y personal administrativo.



Destacó que la Administración Universitaria 2025-2029 trabaja para consolidar una institución unida, incluyente y progresista, donde la comunicación directa fortalezca el diálogo y la participación activa de la comunidad verde y oro.



Invitó a las y los estudiantes a seguir las redes sociales institucionales para conocer los beneficios universitarios, así como las diversas actividades académicas, culturales y deportivas que ofrece la Universidad Autónoma.



Durante su recorrido por el plantel, la rectora escuchó las necesidades de la comunidad universitaria, principalmente relacionadas con la creación de espacios que fortalezcan el deporte y la convivencia.



Reiteró su disposición para gestionar mejores condiciones de desarrollo integral para los tres sectores de la universidad: estudiantado, docentes y trabajadores administrativos.



Finalmente, Martha Patricia Zarza Delgado visitó las aulas para desear éxito a las y los estudiantes que actualmente se encuentran en temporada de evaluaciones, motivándolos a continuar su preparación con disciplina y compromiso.