Luis Mendoza reconoce a elementos de Blindar BJ360° por ayudar al nacimiento de un bebé

Al reconocer la invaluable labor que diariamente realizan los elementos de Blindar BJ360°, el alcalde Luis Mendoza destacó el trabajo de los policías Adriana Montserrat de Jesús Rivera y Ulises Jasham Montero Cortez, quienes el pasado miércoles 24 de septiembre ayudaron a una vecina de la colonia Niños Héroes en su labor de parto.



Luis Mendoza resaltó la importancia de tener elementos de Blindar BJ360°que cumplen con su trabajo más allá de lo que dicta su contrato laboral, al estar todos los días en la calle atendiendo las diversas problemáticas que existen en la demarcación, siempre buscando el bien de la población.



Anunció que el próximo año regresará el apoyo económico para todas las fuerzas públicas de seguridad en la alcaldía Benito Juárez, con el cual se respalda, reconoce y dignifica la labor policial, misma que los elementos adscritos a la demarcación llevan con orgullo en beneficio de una sociedad más segura.



Los policías recibieron vía radio un llamado de emergencia y al llegar al domicilio ubicado en la colonia Niños Héroes, atendieron a la vecina. La uniformada recibió en sus manos a la bebé, que también llevará el nombre de Montserrat, y quien se encuentra en buenas condiciones de salud.



Bernardo Lartigue, jefe de Gabinete de la alcaldía Benito Juárez resaltó la valentía, empatía y el profesionalismo que tienen los integrantes de Blindar BJ360° cuando se trata de ayudar a la población con calidez, sensibilidad y sentido humano.



Estas acciones reafirman que la labor de Blindar BJ360° va más allá del patrullaje, es una visión integral del cuidado comunitario, proximidad real, de atención inmediata, pero sobre todo de vocación de servicio.