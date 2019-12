Se aprobó el T-MEC en EU, estamos bien y de buenas: AMLO

Todo es cuestión de tiempo y García Luna hablará, señala el mandatario

Luego de que se aprobara el T-MEC en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esta es una muy buena noticia para México.

“Es benéfico este acuerdo para el pueblo de Canadá, Estados Unidos y para nosotros los mexicanos, estamos bien y de buenas”, dijo en un video subido a redes.

En el breve clip, desde su oficina en Palacio Nacional, el mandatario reportó que la aprobación se hizo con amplia mayoría mientras sigue en una computadora la transmisión de la votación.

Esta tarde, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, con 385 votos a favor y 41 en contra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener la certeza de que Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, va a hablar sobre los delitos que se le imputan.

“Todo eso es cuestión de tiempo; es seguro que García Luna va a declarar.

“Va a hablar porque si no dice nada, oculta cosas, pues va a ser mayor la pena”, refirió López Obrador.

Y que será Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien informe sobre los involucrados en la triangulación de recursos de la Secretaría de Gobernación (Segob) a una empresa donde García Luna es accionista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló del propósito de sus conferencias de prensa mañaneras.

Es decir, aclarar al pueblo cuando existe desinformación sobre su administración.

“Creo que es un buen sistema de comunicación porque nos permite informar a los ciudadanos de lo que estamos haciendo, de los problemas que hay en el país, de temas que son importantes.

“Esto permite aclarar todas estas cosas, y también las desinformaciones o falsedades aquí se aclaran.

“Yo estoy muy contento con las conferencias de las mañanas”, puntualizó López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio cuenta de su intención de cerrar el programa de testigos protegidos.

Ello, dijo, ante el hecho de que el testimonio que llegaban a presentar era falso.

“Lo que estamos ofreciendo es protección y apoyo para los que tienen información, que quieran ayudarnos.

“No se van a realizar esas prácticas que realmente son injustas, vergonzosas, que se aplicaban hasta por venganzas, para afectar a quienes hablaban con la verdad o quienes tenían puntos de vista distintos al gobierno”, refirió López Obrador.

Complacido con el trabajo de los integrantes de su gabinete se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ello, en el marco de una reunión en Palacio Nacional.

A la par de asegurar a los integrantes de su gabinete que no habrá más cambios en el mismo, López Obrador se dijo satisfecho con los avances del gobierno al cierre de su primer año.

Así las cosas, el titular del Ejecutivo dio vacaciones a su equipo de trabajo.

Lo anterior, en aras de que descansara y repusiera energías para el próximo año.

“El presidente está muy contento, muy satisfecho del equipo, y nos deseó muy feliz año y Navidad; nos dijo que nos tomáramos, cuando menos, unos días con las familias.