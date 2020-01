Alguien miente en el GCDMX sobre el Cablebús en Cuautepec

En el juicio de amparo 1817/2019 responde la Secretaría de Obras y Servicios que “la obra de Cablebús no se encuentra asignada a esta Dirección General de Construcción de Obras Públicas” de la SOBSE, mientras la Jefa de Gobierno anunció que la dependencia a cargo de Jesús Antonio Esteva Medina se quedaba con la obra por el poco avance desde el ORT de la SEMOVI

Alguien miente en el Gobierno de la Ciudad de México: La Jefa de Gobierno o la Secretaría de Obras y Servicios, porque la dependencia a cargo de Jesús Antonio Esteva Medina niega ante los órganos jurisdiccionales de la Federación ser la encargada de construir el Cablebús de Indios Verdes a Ecatepec, como lo afirmó en rueda de prensa el pasado 21 de octubre Claudia Sheinbaum Pardo, cuando forzadamente aceptó haber despedido del Órgano Regulador del Transporte a Pável Sosa Martínez.

Ese día los reporteros preguntaron a la Jefa de Gobierno que si había despedido a Sosa Martínez por haber declarado que el proyecto sólo beneficiaría a 11 por ciento de la población, como quedó claro que así fue. Sheinbaum respondió a bote pronto que “Pável Sosa ya no está en el Gobierno, ahí se tomó la decisión de que la construcción del Cablebús se vaya a la Secretaría de Obras y Servicios porque cualquier obra de transporte debe estar en esa Secretaría y encontramos algunos problemas por el hecho de que no esté ahí”.

Sin embargo, la respuesta de la SOBSE en el juicio de amparo 1817/2019 promovido por Marco Antonio Torres Tinoco y otros vecinos de Cuautepec, en la delegación Gustavo A. Madero, es en el sentido de que “no es cierto el acto reclamado” porque “la obra de Cablebús no se encuentra asignada a esta Dirección General de Construcción de Obras Públicas y la misma se encuentra fuera de las competencias con que se encuentra facultada”.

El 16 de diciembre pasado la coordinación jurídica de la SOBSE pidió al Director General de Construcción de Obras Púbicas, Juan Carlos Fuentes Orralla “un informe pormenorizado si en sus archivos y registros que conforman esa dirección general a su cargo, existe información y/o documentación relacionada con el acto reclamado (proyecto de la construcción de obra Cablebús)”.

Torres Tinoco y varios vecinos más solicitaron el amparo de la justicia por la omisión por parte de las autoridades responsables a efecto de que los hoy quejosos participen en la formulación, aplicación y evaluación del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, en calidad de integrantes del pueblo Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero.

Además de que no se les consultó en su calidad de pueblo originario de Cuautepec y por la orden arbitraria de desalojo de los predios de los cuales los quejosos son propietarios.

La obra inicialmente fue asignada a un amigo de Claudia Sheinbaum, Pavel Sosa Martínez, quien desde el inicio del nuevo gobierno y hasta el 15 de octubre pasado fue coordinador general del Órgano Regulador del Transporte, dependiente de la Secretaría de Movilidad.

“A Pável lo conozco desde hace muchísimos años, fue mi alumno, lo quiero mucho y nos ayudó muchísimo pero es esta parte de la revisión que se hace, había varios retrasos en el área del Cablebús y en el tema de la instalación de los botones y de los GPS en el transporte concesionado, lo platicamos, él estuvo de acuerdo y mejor pasamos la construcción del Cablebús a la Secretaría de Obras y el Órgano Regulador del Transporte que pone los GPS se sigue llevando a cabo”, dijo el 21 de octubre Claudia Sheinbaum.

El 30 de octubre en un evento en Indios Verdes, Jesús Esteva, secretario de Obras, dijo que el nivel de avanza del Cablebús a esa fecha era del 3.98%, debido a que se retrasó la compra de predios en la estación Pastora.

Y argumentó: “Nos pidieron incorporarnos a partir de la salida de Pavel Sosa; en origen, tuvo que estar (el Cablebús) en Obras, pero se pensó en manejarlo allá (en el ORT) y se tomó la decisión”.

Entonces, de acuerdo con las respuestas de la SOBSE, a las autoridades jurisdiccionales del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, alguien les está mintiendo porque a ellas, que están analizando las quejas de los vecinos, les dicen que la obra no la está realizando la SOBSE.