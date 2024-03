Acusa AMLO: la oposición está tramando fraude electoral y golpe de Estado técnico

A pesar de su aseveración, dijo confiar en que todos los intentos de la oposición no van a funcionar, “van a fracasar, es un conservadurismo muy nefasto”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no se anduvo por las ramas y desde lo más profundo de su pecho acusó a la oposición de estar tramando un golpe de estado técnico y un fraude electoral con apoyo del Poder Judicial y las autoridades electorales.



Fue en la conferencia de este martes 12 de marzo, cuando argumentó que hay una guerra sucia que está en marcha, respaldada por jueces que están muy activos impidiéndole ejercer su libertad de expresión, mientras que los organismos electorales quieren hacer un listado de todas las infracciones que cometa en este periodo de campañas para calificar la elección.



“Eso es lo que yo pienso que están tramando, voy a darlo a conocer aquí. Bueno y mis libertades y cuáles son sus fundamentos, ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad, o mis funciones como Presidente, que tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad de democracia.



“Pero así están, quién sabe qué encuestas están viendo, quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos. ¿Van a dar un golpe de Estado técnico?, ¿van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial?, ¿le van a hacer caso a Claudio X, a Ramón Cossío, Castañeda, Aguilar Camín? Etcétera, etcétera”, dijo.



El jefe del Ejecutivo federal, ya en el papel de víctima, reprochó que los jueces estén trabajando activamente para prohibirle hablar sobre algunos personajes o incluso pidiéndole que baje de sus redes algunas publicaciones.



Además, recordó que en febrero pasado la magistrada Janine Otálora propuso la creación de un cuadernillo de antecedentes de intervención del Estado en la elección. Esto, para validar los resultados de la renovación de la Presidencia de la República, la cual finalmente fue rechazada.



“Nunca había visto a los jueces tan activos, ya no puedo hablar de cierto periodista, los jueces me lo prohibieron, me están pidiendo de una señora que tampoco puedo hablar que yo borre unos tuíteres (sic) pasados, todo lo voy a hacer eh, voy a cumplir todo”, agregó.



¿El INE? – se le preguntó.



“No, jueces del Poder Judicial, incluso todavía están por notificarme, creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral con la amenaza de que van a levantar un listado, van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor o utilizarlas, las infracciones en el momento de la calificación de la elección, fíjense por dónde van”, reclamó.



López Obrador dijo que su trabajo es seguir adelante y no detenerse en la transformación del país, porque les ha costado mucho cambiar la política económica, por ejemplo.



Dijo que nada de lo que se ha hecho en el gobierno es en vano, porque se han detenido a los huachicoleros, se destinan más de 2 billones de pesos a programas sociales, se dejó al descubierto el racismo y el clasismo “no hay que enojarse, es un timbre de orgullo tener de adversarios a estos corruptos”.



Por tanto, dejó en claro que todos los intentos de la oposición no van a funcionar “van a fracasar, es un conservadurismo muy nefasto”.