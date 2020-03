Son ya 4 muertes por Covid 18 en México

SSA rechaza que México esté en fase 2, como informa la OMS

Se confirmó el fallecimiento de una persona en la Ciudad de México y otra en Jalisco, ambas con diabetes.

Salud registra 367 personas con el virus y 826 casos sospechosos, que están bajo investigación.

Y ahora se encontraron 5 casos “sin antecedentes identificables de importación”, de gente en la que no se tiene confirmado un viaje al extranjero o que hayan tenido contacto con personas que viajaron y que pudieron contagiarlos.

Sin embargo, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que México aún está en transición de la fase 1 a la fase 2 de propagación de la enfermedad, sin que se haya concretado el cambio.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, rechazó que México ya esté en fase dos de transmisión del coronavirus COVID19, tal como lo difundió este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a que en nuestro país hay una clasificación distinta a la del organismo mundial.

Puntualizó que la OMS tiene cuatro fases y en México existen tres, de tal suerte que no entramos en fase dos; los casos de contagio por tener un contacto de viaje —que pueden ser de primera o segunda generación—, así como las medidas de contención y distanciamiento social, implementadas en México con 15 días de anticipación a las estimaciones de mayor propagación, no son porque estemos en fase 2, sino que el país entero se adelantó a estas medidas a fin de procurar que la dispersión del virus se diera de manera retardada.