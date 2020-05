UIF INVESTIGA CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL SEXENIO DE PEÑA

La SHCP especificó que de entre las investigaciones que tiene abiertas la Unidad de Inteligencia Financiera, hay una en contra del sector salud de la administración pasada por 50 presuntos casos de corrupción.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que su Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) sí investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante el sexenio pasado, encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto.

La SHCP y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), abrieron un total de 50 expedientes para investigar la presunta comisión del delito de corrupción en el sector salud, cuando se realizaron una serie de compras de medicamentos durante el mandato de Enrique Peña Nieto

Desde el pasado 22 de abril Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se investigan actos de corrupción en el sector salud cometidos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El funcionario detalló en entrevista con medios que se habían detectado pagos a empresas farmacéuticas por más de 80 mil millones de pesos posiblemente involucrados con defraudación fiscal.

“Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del Gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal”, explicó a medios desde Palacio Nacional.

El funcionario aseguró que la UIF investiga un esquema de “contrataciones ilegales” particularmente en el Seguro Popular. Dijo que las indagatorias se centran también en los directores de área y titulares de institutos.

Al respecto, la UIF mencionó que se están analizando contrataciones en dicho sector que fueron realizadas durante la administración pasada y de nuevas contrataciones en el gobierno de la 4T, con el fin de evitar actos de corrupción.

“También la UIF realiza investigaciones sobre las nuevas contrataciones que están realizando en la presente administración en dicho sector, con el objetivo de evitar actos de corrupción”, enfatizó.

La UIF señaló que no se está investigando a ninguna persona en particular, se analizan las contrataciones de dicho sector en el sexenio anterior.

Por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la Administración General de Aduanas (AGA) presentó una denuncia en contra de quien resulte responsable.

La acusación interpuesta ante el ministerio público fue por la falsificación de un documento oficial.

La AGA, a través de su titular, exhortó a los importadores del país y a la población en general a informarse por canales oficiales.

El documento falsificado se refiere a uno que circula sobre la limitación de la entrada de mercancías al país, en específico de cubrebocas.

Según el documento apócrifo, no se permite la introducción de mascarillas, a menos que estén destinadas al sector salud del gobierno federal.