Ayuntamiento de Toluca avanza con bacheo en Avenida Isidro Fabela

El ayuntamiento municipal de Toluca, junto con la Junta de Caminos del Estado de México, pusieron en marcha el Programa Emergente de Bacheo en la Avenida Isidro Fabela, buscando mejorar la movilidad y ofrecer vialidades más seguras a la ciudadanía.



Estos trabajos abarcan más de 5 kilómetros, desde Santa Cruz Atzcapotzaltongo hasta su entronque con Vialidad Las Torres, con una intervención intensiva en zonas de alto flujo vehicular.



Se informó que se repararon más de 17 mil baches, beneficiando de manera directa a sectores estratégicos como La Maquinita, el cruce con Paseo Tollocan y la Terminal de Autobuses.



El programa tiene como objetivos favorecer la movilidad segura y eficiente, mejorar la seguridad vial y garantizar calles dignas para todas y todos los habitantes de Toluca.



Las autoridades locales señalaron que estas labores forman parte de un plan permanente de bacheo en las principales vialidades del municipio, con el fin de responder a las necesidades más urgentes de infraestructura urbana.