LOCALIZAN RESTOS HUMANOS CALCINADOS A UN COSTADO DEL CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE

La mañana de este viernes fueron hallados restos humanos calcinados a un costado del Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del kilómetro 29+200, en la colonia Potrero del Rey, municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con reportes preliminares, en el sitio se encontraron bolsas de plástico junto a lo que parecía ser parte de un tórax y una cabeza, dentro de un tubo de drenaje.

Elementos policiales y de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de restos humanos, por lo que la zona fue asegurada en espera del arribo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que inició las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento no se ha logrado establecer la identidad de la víctima ni las circunstancias del hecho.