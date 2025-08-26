Edoméx alcanza lugar 13 nacional en acuacultura

-GEM entrega más de 200 mil crías de carpa a productores de San Felipe del Progreso.

El impulso que ha dado el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez al sector acuícola permitió alcanzar en 2024 una producción de 15 mil 651 toneladas de diversas especies: carpa (79.29%), trucha (12.81%), mojarra (6.29%) y charal (0.20%).



Al encabezar la entrega y siembra de más de 200 mil crías de carpa a cooperativistas de la presa Tepetitlán, la Secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, destacó que el Estado de México alcanzó el lugar 13 en volumen de producción y el 11 en valor a nivel nacional, de acuerdo con datos de Conapesca.



“El Estado de México pasó por volumen del número veinticinco al trece, y en valor del veintidós al once”, apuntó Rojano Valdés.



Agregó que este año la Conapesca incluyó al Estado de México en su Anuario Estadístico, herramienta que permitirá ordenar y registrar a las unidades de producción acuícola.



Con relación a las crías entregadas en la presa Tepetitlán, indicó que podrán representar hasta 33 toneladas de carne al alcanzar su tamaño ideal, beneficiando directamente a las comunidades vecinas.



La ribera de este cuerpo de agua abarca 46 hectáreas, compartidas por 11 comunidades mazahuas que complementan la siembra de maíz y calabaza con la actividad pesquera.