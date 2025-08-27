Edoméx con respaldo político absoluto a la presidenta Sheinbaum: Horacio Duarte

Aseguró que sin recato se apoyará y empujará la agenda legislativa de la presidenta de México.

El Estado de México, liderado por la gobernadora Delfina Gómez, respaldará y acompañará en su totalidad las iniciativas que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsará en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión. Así lo señaló Horacio Duarte, Secretario General de Gobierno del Edoméx, durante su reunión con Ricardo Monreal, Coordinador de la Jucopo y del Grupo Parlamentario de Morena, al que también asistieron diputadas y diputados federales mexiquenses.



“Hemos planteado siempre apoyar, empujar, sin recato, las iniciativas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de esa manera mantener esta lógica de la Construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, señaló Horacio Duarte.



Al respecto, el Diputado Ricardo Monreal recordó que, por unanimidad, se determinó considerar prioritarias las propuestas de la Presidenta Claudia Sheinbaum:



“Estamos aquí para ser aliados firmes y garantizar que los propósitos trazados se conviertan en realidades para el bienestar del pueblo mexiquense”, aseveró.



En la reunión, la bancada federal mexiquense asumió el compromiso de sacar adelante iniciativas y reformas: desde cambios al artículo 73 constitucional en materia de extorsión, hasta ajustes en la Ley de Amparo, el Código penal, la Ley de Delincuencia organizada y de Salud.



Cabe destacar que Duarte Olivares fue el único representante del llamado Grupo Texcoco en la reunión, ratificando así la presencia política de la gobernadora Delfina Gómez.