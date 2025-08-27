Julio Menchaca entrega nuevo edificio al Instituto Tecnológico de Pachuca

Destacó que en lo que va de la administración el gobierno estatal ha invertido 88 mil millones de pesos en el sector educativo.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, presidió la ceremonia de inicio del ciclo escolar del Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP), en donde entregó la Unidad Académica Tipo III de Ciencias de la Tierra, un nuevo espacio que abonará a la consolidación de la calidad en la enseñanza, la innovación tecnológica, además de renovar el compromiso con el desarrollo del estado.



Ante estudiantes de dicha casa de estudios, el mandatario estatal destacó que, en lo que va de la administración, el gobierno de Hidalgo ha invertido 88 mil millones de pesos en el sector educativo, logrando entregar proyectos de infraestructura, becas, útiles escolares, libros de texto, uniformes y calzado; todo esto con el objetivo de inhibir la migración del talento hidalguense.



“Hoy, paralelamente, se está trabajando para generar que las oportunidades se den aquí en nuestro estado, para que la vinculación del sector académico con el sector productivo sea cierta. Nos acompañan en este camino las y los empresarios hidalguenses, los líderes de las cámaras, y entonces se realiza toda una sinergia, una suma que posibilita ese camino, que posibilita esa transformación”, puntualizó.



Respecto a la nueva unidad, Menchaca Salazar detalló que la obra consta de dos niveles para albergar al cuerpo académico y a las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura, mismas que son las de mayor demanda en el Tecnológico de Pachuca. El edificio representa una inversión de 38 millones 196 mil 950.11 pesos por parte de la administración estatal.



“La educación es el sello de este gobierno”, afirmó Natividad Castrejón Valdez, secretario de Educación Pública, al reconocer al Instituto Tecnológico como una universidad comprometida en mantener una formación humana, científica y técnica, la cual es respaldada por los gobiernos federal y estatal, motivo por el cual exhortó al estudiantado a portar con orgullo la camiseta de la casa de estudios.



Finalmente, Miguel Ángel Lee Rodríguez, director del ITP, indicó que en este ciclo escolar inician clases 5 mil 302 estudiantes, de los cuales mil 207 son de nuevo ingreso, a quienes reafirmó su compromiso de trabajar en equipo para generar las mejores condiciones que permitan que concluyan sus estudios como los mejores egresados en educación superior tecnológica.