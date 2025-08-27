A LA CDMX NO LA GOBIERNA EL CRIMEN ORGANIZADO: SHEINBAUM

Señaló que de 2018 a la fecha, la reducción de homicidios en la Ciudad de México es casi de 60 por ciento y que cada vez hay menos delitos.

La Ciudad de México no está gobernada por el crimen organizado, refutó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Stephen Miller, asesor de Seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Dijo que desde temprana hora, en el Gabinete de Seguridad instruyó que a través de la Cancillería, hagan llegar al estadunidense la información de la capital del país, en materia de seguridad, porque “a lo mejor no la conoce”.



Señaló que de 2018 a la fecha, la reducción de homicidios en la Ciudad de México es casi de 60 por ciento y que cada vez hay menos delitos.



“Sí hay temas, y evidentemente hay que atenderlos, pero a lo mejor no es lo que imagina esta persona. Entonces, es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México, desde que estuvimos nosotros y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno”.



Indicó que la jefa de Gobierno, “además de las tareas de inteligencia, investigación y de colaboración que tiene con el gobierno de México en todo este proceso, está reforzando los cuadrantes de seguridad. Puso dos patrullas por cuadrante, está haciendo un trabajo de supervisión permanente de la policía y el trabajo de territorios de paz e igualdad”.



O sea, “un trabajo muy importante para atender la seguridad en la Ciudad de México, donde ha disminuido mucho la percepción de inseguridad, entonces vale la pena hacerle llegar también el número de ciudadanos estadounidenses que viven en la ciudad, que son un número muy importante”.



Probablemente “no tenga esta información, entonces hay que hacerle llegar la información para que sepa que hay un muy buen trabajo para atender la inseguridad en la Ciudad de México”