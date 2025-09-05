Se unen GEM y SEDENA para restaurar bosques con más de un millón de plantas

Más de 1.8 millones de plantas para cuidar el patrimonio natural mexiquense.

El Gobierno del Estado de México firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para producir más de un millón 800 mil plantas en el Vivero Forestal Militar de Temamatla, con el cual se asegura la disponibilidad de árboles adecuados y de calidad para los programas de reforestación, protección ambiental y mitigación del cambio climático en la entidad.



Durante el periodo 2025-2026 se producirán plantas de 20 especies de clima templado, semiseco y frío, así como árboles frutales y urbanos. El acuerdo fue suscrito por Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Lucio Vergara Gómez, Comandante de la 37/a. Zona Militar, y el Capitán Rubén Alfredo Martínez Arzate, Jefe del Vivero Forestal Militar de Temamatla.



Rubio Arronis destacó que es el primer acuerdo firmado con Defensa, atendiendo a las indicaciones de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para trabajar por la conservación y recuperación del patrimonio natural. Informó que, con la firma de este convenio, se fortalece el propósito de restaurar ecosistemas en la entidad —con especies adecuadas para cada región, que tienen mayores posibilidades de supervivencia— como una estrategia fundamental para enfrentar la degradación ambiental y conservar la biodiversidad.