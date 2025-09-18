Informa Ramírez Ponce que se habilitan refugios temporales en Lerma tras intensas lluvias

Con estas acciones se busca garantizar la seguridad de los habitantes ante las condiciones meteorológicas atípicas

En el municipio de Lerma, el presidente municipal, Miguel Ángel Ramírez Ponce, encabeza las labores de coordinación con la Secretaría de Marina, la SEDENA a través de la Guardia Nacional, y el Gobierno del Estado de México mediante la Policía Estatal, quienes activaron el Plan DN-III-E en la comunidad de San Pedro Tultepec.



Se informó que Ramírez Ponce junto con las autoridades tomaron esta decisión tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días que han provocado afectaciones en distintas zonas del municipio, por lo cual se lleva a reforzar la presencia de autoridades locales, estatales y federales para atender la emergencia.



Ramírez Ponce señaló que como parte de las medidas preventivas que se implementarán en Lerma, se habilitaron dos refugios temporales: uno en la Unidad Deportiva de la colonia Guadalupe La Ciénega y otro en el Conservatorio de Música de San Pedro Tultepec, estos espacios son destinados para brindar resguardo a las familias que lo necesiten.



Señalá Ramírez Ponce que con estas acciones se busca garantizar la seguridad de los habitantes de Lerma ante las condiciones meteorológicas atípicas que han impactado al Valle de Toluca en esta temporada.