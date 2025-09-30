Boxeadores de la Cuauhtémoc pelearán por México en el Mundial de Brasil

-Ambos entrenan en el Deportivo Cuauhtémoc y llevarán hasta Sudamérica el esfuerzo de la demarcación.

Dos jóvenes boxeadores forjados en el Deportivo Cuauhtémoc pondrán a la demarcación en los ojos del mundo. Cristian Daniel Benítez Sánchez y Alejandro Hernández Bernabé representarán a México en el Torneo Mundial de Boxeo que se celebrará en Brasil en octubre, con el respaldo de la Alcaldía Cuauhtémoc.



El gimnasio donde entrenan a diario se volvió el punto de partida de un sueño que ahora los llevará a un escenario internacional.



“Es una emoción bien grande, un orgullo muy grande (…) es esa emoción de que uno gana y tiene que ir a representar a México a otro país es algo muy bonito”, contó Benítez, de 19 años y una trayectoria de más de 10 en el boxeo.



Alejandro, por su parte, reconoció que todavía lo vive entre nervios y emoción: “vamos a representar a México en el Campeonato Mundial de Brasil, quiero darle las gracias a la alcaldesa Ale Rojo de la Vega por el espacio que nos ha brindado, gracias”, explicó el joven residente de la colonia Santa María la Ribera.



Para el Gobierno que encabeza la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, el deporte es una prioridad y apoyar a la juventud, un compromiso: “el boxeo, como cualquier disciplina, es esfuerzo, constancia y esperanza. Desde la Cuauhtémoc respaldamos a nuestros talentos para que sepan que no están solos”.



Para Cristian y Alejandro, cada round en Brasil será la oportunidad de demostrar que desde la Cuauhtémoc también se construyen historias de orgullo, futuro y éxito.