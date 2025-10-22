Zinacantepec avanza con energía limpia con programa “Sol que Transforma”: Manuel Vilchis

El principal objetivo en Zinacantepec es el de mitigar emisiones contaminantes y de efecto invernadero.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, recibió en San Antonio Acahualco a Alhely R. Arronis, Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México, para dar inicio al proyecto “Sol que Transforma”, una estrategia que impulsa el uso de calentadores solares en zonas semirurales.



El principal objetivo en Zinacantepec es el de mitigar emisiones contaminantes y de efecto invernadero, mejorando la calidad del aire y la vida de las familias.



Vilchis Viveros durante el evento hizo entrega de calentadores solares a familias beneficiadas de la región, reafirmando el compromiso del gobierno con el medio ambiente, la sustentabilidad y el bienestar de Zinacantepec.



Señaló Vilchis Viveros que su gobierno seguirá trabajando de la mano con el Gobierno del Estado de México, fortaleciendo acciones que transformen positivamente la vida de nuestras vecinas y vecinos.



Alhely R. Arronis señaló que este programa tiene el objetivo de fomentar el uso de energías limpias y sostenibles, reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera y mejorar la calidad del aire.



Además agradeció al municipio de Zinacantepec por la apertura para impulsar acciones que promuevan una transición energética justa y responsable, en beneficio de las comunidades y del medio ambiente.



También se llevó a cabo el programa Reciclatón, donde las familias participaron llevando envases de PET y tapitas plásticas que intercambiaron por artículos de la canasta básica.



Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la economía circular y promover la correcta disposición de los residuos, fortaleciendo la participación ciudadana en favor del medio ambiente.