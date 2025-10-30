Inaugura Isaac Montoya Paseo de los Mexicas e inicia obras en San Antonio Zomeyucan

Además se llevaron a cabo dos eventos en materia de obra pública y mejoramiento urbano.

En el municipio de Naucalpan, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, encabezó la inauguración de la rehabilitación del Paseo de los Mexicas en Santa Cruz Acatlán, además de dar inició a los trabajos de obra en la calle Guanajuato ubicada en la colonia San Antonio Zomeyucan.



Durante el evento Montoya Márquez señaló que estos proyectos se ejecutaron con el objetivo de transformar espacios públicos y mejorar la infraestructura de colonias en el municipio.



Señaló que su gobierno continúa transformando sus espacios públicos buscando el bienestar de la ciudadanía.



Montoya Márquez destacó que en Naucalpan, la transformación se refleja en cada espacio recuperado, así lo informó al dar inició a los trabajos de obra en la calle Guanajuato de la colonia San Antonio Zomeyucan. El arranque de estas labores se concretó frente a la escuela primaria Lauro Aguirre.



Reafirmó que el principal enfoque de estas acciones se concentra en la recuperación de áreas públicas y el mejoramiento de vialidades para el beneficio de los naucalpenses.



El Gobierno Municipal de Naucalpan llevó a cabo dos eventos en materia de obra pública y mejoramiento urbano. Destacando que con estas actividades sigue dejando huellas de las transformaciones.