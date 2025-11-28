Gobierno de Durango deberá aclarar más de 390 mdp del presupuesto: ASF

-Esteban Villegas, gobernador de Durango, no pudo aclarar el gasto de aportaciones federales por más de 391 millones de pesos para finanzas, salud y educación durante 2024.

Al transcurrir la mitad del mandato del gobernador Esteban Villegas Villarreal, las irregularidades comenzaron a acumularse, lo que le ha valido observaciones por el manejo del presupuesto, principalmente de las aportaciones federales, además de una repentina alza en la deuda del estado.



De acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que presentó sobre la Cuenta Pública 2024, se detectó que la administración de Villegas Villarreal tiene 391 millones 114 mil 703 pesos del gasto federalizado por aclarar.



El monto abarca aportaciones federales para los rubros de salud, educación y el fortalecimiento de las finanzas públicas del estado; siendo esta última categoría del gasto público la que recibió la peor evaluación por parte del órgano de fiscalización.



De acuerdo a lo señalado, durante el proceso de revisión, el gobierno de Villegas no aclaró el gasto de más del 38% de los 956 millones 081 mil pesos que Durango recibió para 2024 por parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas.



Debido a este posible quebranto por 364 millones 353 mil pesos a la Hacienda Pública Federal durante el 2024, la ASF emitió un pliego de observaciones y concluyó que el Gobierno de Durango no realizó una gestión eficiente de los recursos para este rubro.



A la par de las observaciones de la ASF, el gobierno de Villegas también reportó un repentino incremento en la deuda pública de Durango durante la primera mitad de 2025, según muestra el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.



Villegas recibió el Gobierno de Durango en 2022, con una deuda de 10 mil 338 millones de pesos y la mantuvo en estos márgenes durante los primeros dos años, pues al cierre de 2024 sólo había incrementado en 321 millones.



Pero durante 2025 la deuda estatal se disparó y para el segundo trimestre del año llegó a los 11 mil 099 millones, a razón de 440 millones. Es decir, en un periodo de apenas seis meses aumentó incluso más que durante los dos años previos.



La administración de Villegas es directamente responsable de este incremento pues el análisis del CEFP muestra que el 96% de la deuda de Durango fue contratada por el Gobierno estatal, mientras que sólo el 4% restante corresponde a los 39 municipios de la entidad.



Durango se mantiene por debajo del promedio nacional en cuanto a deuda estatal, pero también se posiciona en el noveno lugar del listado nacional en deuda per cápita, pues representa un monto de 5 mil 759 pesos por habitante.



A reserva del manejo para cerrar el año en curso, la deuda de Durango equivale al 2.6% del producto interno bruto estatal, al 24% de los ingresos totales registrados por la entidad y al 62.2% de las participaciones federales recibidas.



El gobierno de Villegas también recibió observaciones en la Cuenta Pública 2024 respecto al manejo de recursos para los rubros de salud y educación.



La ASF detectó un posible quebranto por 23 millones 465 mil 375 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y del Programa de Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.



A estos se suman otros 3 millones 295 mil 761 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos que Durango recibió y ejerció durante 2024, pero que no aclaró como parte de las revisiones.



Estas irregularidades violaron las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de Contabilidad Gubernamental; de Coordinación Fiscal; de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; de Salud y el Acuerdo de Coordinación.