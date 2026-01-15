Entregan en San Mateo Atenco la pavimentación de la calle Francisco Javier Mina

Se anunció la próxima apertura de la primera lavandería municipal y la séptima Casa de Día para personas adultas mayores.

El ayuntamiento de San Mateo Atenco, encabezado por la presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra, entregó la pavimentación de la calle Francisco Javier Mina, en el tramo que va de la avenida Benito Juárez a la Unidad Deportiva, en el barrio San Juan, siendo esta la primera obra entregada del 2026.



Se destacó la importancia estratégica de esta vialidad, al ser una calle de uso constante que conecta a las y los vecinos con espacios clave como la Unidad Deportiva Municipal, además de ser una vía de salida hacia la Ciudad de México por el Paseo Tollocan.



Afirmaron que esta obra refleja el compromiso de su gobierno con el mejoramiento de la infraestructura urbana y con la atención directa a las necesidades de los barrios, honrando la confianza que la ciudadanía ha depositado en su administración.



Se reiteró el respaldo total del Gobierno Municipal a las y los jóvenes deportistas, señalando que contar con espacios dignos y vialidades en buen estado es fundamental para fortalecer un desarrollo saludable y pleno.



Además, se informó sobre los avances alcanzados en materia de desarrollo económico, particularmente en el fortalecimiento de la industria del calzado, destacando que “La Ruta del Calzado” ha despertado el interés de otros municipios del Estado de México, lo que permitirá extender la presencia de esta estrategia en el territorio estatal.



Muñiz Neyra destacó, en materia de seguridad, el trabajo del Centro de Mando C4 y del sistema municipal de videovigilancia, gracias al cual San Mateo Atenco registra una reducción significativa en la incidencia delictiva, resultado del esfuerzo realizado a través de la Dirección de Seguridad Humana, Orden Vial y Protección Civil.



Y anunció que en los próximos meses abrirá sus puertas la séptima Casa de Día para personas adultas mayores en la Unidad Deportiva, con la cual se amplía la atención a los barrios de San Juan y San Pedro. De igual forma, informó la próxima apertura de la Unidad Municipal de Autismo y de la primera lavandería municipal.



La presidenta municipal informó que la albera semiolímpica de la Unidad Deportiva ha reabierto sus puertas luego de una profunda rehabilitación en sus instalaciones, además de continuar la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Juárez, una vía neurálgica para la vida del municipio.