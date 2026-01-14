Vecinos bloquean Pedregal de Santa Úrsula, en Coyoacán, contra proyecto de trolebús

-Este proyecto de la Ruta 14 es promovido como parte de la infraestructura asociada al Mundial de la FIFA 2026.

Los vecinos de la colonia Pedregal de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán, bloquearon las calles de la zona para protestar contra el proyecto de la Ruta 14 del Trolebús, una de las obras de movilidad que el Gobierno de la Ciudad de México promueve como parte de la infraestructura asociada al Mundial de la FIFA 2026, pese a la oposición vecinal registrada desde finales del año pasado.



La movilización se concentró entre las calles San Jorge y San Ricardo de la colonia, donde habitantes cerraron la circulación para manifestar su rechazo al paso del trolebús por vialidades interiores.



Los inconformes señalaron que este proyecto es considerado una imposición del Gobierno de la Ciudad de México y tendría afectaciones a la movilidad local, al entorno urbano y al tránsito de estudiantes en una zona con presencia de planteles escolares.



El bloqueo provocó afectaciones al tránsito vehicular, por lo que automovilistas se vieron obligados a buscar vías alternas, y al sitio acudieron elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para orientar la circulación.



El proyecto contempla una ruta que atravesará desde Chapultepec, por distintas vialidades del sur de la ciudad, para conectar con el entorno del estadio, con el objetivo de facilitar el traslado de asistentes a los encuentros mundialistas y de habitantes de colonias aledañas.



Desde el inicio de los trabajos preliminares, vecinos y comerciantes de Santa Úrsula denunciaron falta de información previa sobre el trazo definitivo y posibles impactos en la vida cotidiana de la colonia.