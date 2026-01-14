Avanzan gobiernos de Edoméx y federal para mejorar la movilidad cotidiana de miles de usuarios

-Se impulsan seis proyectos de movilidad que beneficiarán a municipios altamente poblados.

Con el inicio de seis proyectos de transporte público masivo, los Gobiernos del Estado de México y Federal avanzan en una estrategia conjunta para mejorar la movilidad cotidiana de miles de personas que actualmente destinan entre dos y tres horas diarias para trasladarse a sus centros de trabajo, estudio o servicios.

Estas obras permitirán fortalecer la conectividad regional y avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente, seguro, moderno y accesible, particularmente en municipios con alta densidad poblacional y mayores necesidades de movilidad.

Como parte de estos trabajos, en una primera etapa se destinará una inversión conjunta de 12 mil millones de pesos durante 2026, orientada a transformar la infraestructura de transporte masivo en la entidad.

Los proyectos impulsados por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el respaldo del Gobierno Federal, forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México e incluyen:

Trolebús Ixtapaluca, con una longitud de 10.1 kilómetros, que beneficiará a 233 mil habitantes.

Tren Ligero Texcoco–La Paz, de 21 kilómetros, que dará servicio a dos millones 565 mil mexiquenses.

Línea VII del Mexibús (Vicente Villada–Panteón Los Rosales), con 3.5 kilómetros, que atenderá a 48 mil usuarios diarios.

Entre los proyectos prioritarios que inician este año se encuentra la Línea V del Mexibús (Lechería–Cetram El Rosario), con una extensión de 29.41 kilómetros, que permitirá reducir los tiempos de traslado de aproximadamente 137 mil personas cada día.

Asimismo, se desarrollará la Línea VI del Mexibús (Valle de Toluca–Lerma–Zinacantepec), con 28.8 kilómetros de longitud, que beneficiará a cerca de 48 mil usuarios diarios.

A estos esfuerzos se suma la Línea III del Mexicable en Naucalpan, de 9.5 kilómetros, con capacidad para trasladar hasta 40 mil personas al día y que actualmente registra un avance físico del 55 por ciento.

Entre los proyectos previstos a corto plazo destacan el Corredor Periférico Norte, que atraviesa Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Naucalpan, así como la Línea IV del Mexicable, que conectará Nicolás Romero con Tlalnepantla.

En el marco de los preparativos para el Mundial 2026, el Gobierno del Estado de México contempla trabajos de mantenimiento en los carriles confinados de las Líneas I y IV del Mexibús, además de la adquisición de cinco nuevas unidades BRT para fortalecer el servicio que conecta Ojo de Agua con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Adicionalmente, a través de la Red de Transporte Mexiquense, se habilitará una ruta exprés con seis unidades de mediana capacidad que conectará el Aeropuerto Internacional de Toluca con la estación Metepec del Tren Interurbano “El Insurgente”, con el objetivo de facilitar los traslados de visitantes y turistas en los próximos meses.

