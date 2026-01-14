EL REGISTRO DE CELULARES ES POR SEGURIDAD, NO PARA VIGILANCIA: SHEINBAUM

-Afirmó que el registro es clave contra la extorsión, pero que la protección de datos corresponde a las empresas telefónicas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el registro obligatorio de números de telefonía celular vinculado a la identidad de los usuarios, y que se encuentra vigente desde el 9 de enero.



La mandataria señaló que cualquier vulneración de datos personales es responsabilidad de las empresas telefónicas, no del gobierno federal.



Explicó que la medida forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico. Detalló que el registro se realiza directamente con las compañías de telefonía móvil y que la información permanece bajo resguardo de estas empresas.



Subrayó que el acceso a los datos solo ocurre en el marco de una investigación formal y no implica vigilancia generalizada sobre la población.



Y es que en los primeros días de implementación, usuarios reportaron problemas técnicos, complicaciones logísticas y presuntas fallas de seguridad en los portales de algunas compañías telefónicas.



“Las empresas telefónicas guardan la información. Si hay alguna falla de seguridad, corresponde a ellas”, sostuvo desde Palacio Nacional, al descartar que el gobierno concentre o administre una base de datos centralizada.



Reiteró que el registro de teléfonos celulares no tiene nada que ver con vigilancia ni con saber dónde está la gente, y precisó que las autoridades solo pueden solicitar información cuando un número esté vinculado con la comisión de un delito denunciado.



El registro obligatorio debe realizarse entre el 9 de enero y el 30 de junio de 2026, ya sea en centros de atención a clientes o en plataformas digitales de las empresas telefónicas. Los usuarios deberán presentar identificación oficial con fotografía y CURP.



Las líneas que no sean registradas serán suspendidas a partir del 1 de julio de 2026, conforme a lo establecido por la disposición oficial.