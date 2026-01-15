Confirma Andrea Legarreta relación con Luis Carlos Origel

La pareja fue vista junta por primera vez en 2024 durante un concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros “La México”.

Después de tres años de su separación, Andrea Legarreta ha decidido gritar a los cuatro vientos que el amor ha vuelto a tocar su puerta.



Y en que en una entrevista, Legarreta puso fin a las especulaciones y confirmó su relación sentimental con Luis Carlos Origel, asegurando sentirse en uno de los mejores momentos de su vida.



Durante la entrevista mencionó que se encuentra feliz, además de ilusionada; estas palabras llegan tras días de constantes bromas y comentarios pícaros por parte de sus compañeros de emisión, Galilea Montijo y Tania Rincón, quienes ya daban pistas sobre este nuevo romance.



Pero parece que, con el paso del tiempo, la chispa se encendió de manera inevitable. Legarreta admitió que, tras años de ser grandes amigos, pronto algo se movió ahí, permitiéndoles descubrir una conexión más profunda. Con múltiples halagos, la conductora describió a su ahora novio como un hombre educado, caballero, con mucha nobleza y proveniente de una linda familia.



Bajo la premisa de que “lo que se ve no se juzga”, Andrea dejó claro que la felicidad que proyecta es auténtica y evidente. Para Legarreta, este nuevo capítulo representa la oportunidad de experimentar un amor dulce y lindo, donde se siente vista con ojos de admiración.



Con esta confirmación, Andrea inicia el 2026 demostrando que siempre es posible darse una segunda oportunidad en el amor, rodeada de la luz y la ilusión que tanto buscaba.