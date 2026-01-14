En Edoméx avanzan estrategias de seguridad con denuncias y menos extorsión: Cristóbal Castañeda

Señaló que cada fin de semana se realizan entre 30 y 60 operativos, todos con autorización judicial y sustentados en carpetas de investigación.

La estrategia de seguridad en la entidad muestra avances: más ciudadanos confían en la autoridad y se animan a denunciar, mientras que los casos de extorsión registran una disminución cercana al 23%, informó el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo.



Señaló que cada fin de semana se realizan entre 30 y 60 operativos, todos con autorización judicial y sustentados en carpetas de investigación. El funcionario destacó que cerca del 50% de los inmuebles asegurados ya fueron restituidos a sus propietarios, lo que calificó como un logro relevante.



Sin embargo, informó que los tramos México-Querétaro, México-Morelos y México-Puebla continúan como puntos críticos. Sin embargo, en coordinación con la Guardia Nacional, la México-Puebla apenas registró dos incidentes recientes, mientras que en la México-Querétaro se refuerza la vigilancia. “Es un estira y afloja constante”, reconoció Castañeda.



Mencionó que la Policía Estatal sumó mil nuevos elementos y prevé incorporar otros mil más. Además, se reportan disminuciones en delitos de alto impacto, incluido el feminicidio, aunque el secretario subrayó que no se puede bajar la guardia.



Ante señalamientos de un supuesto nuevo modus operandi en el robo de mercancía, Castañeda negó que se haya detectado en el Edoméx. Explicó que lo que sí se han localizado son vehículos abandonados, y destacó la coordinación con transportistas mediante botones de pánico y sistemas GPS, lo que ha permitido recuperar unidades y cargas rápidamente.