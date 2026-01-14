UAEMéx forma embajadoras y embajadores del conocimiento sin fronteras

-Con el Foro “Embajadores UAEMéx”, la Autónoma mexiquense refrendó su compromiso con la formación integral de estudiantes.

Con el objetivo de brindar herramientas académicas, administrativas y socioemocionales al estudiantado participante en el Programa de Movilidad Estudiantil de Estudios Profesionales, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó el Foro “Embajadores UAEMéx. Viviendo y Aprendiendo en Movilidad, Primavera 2026”.



El secretario Académico, Francisco Herrera Tapia, destacó que la movilidad estudiantil no solo representa una experiencia académica, sino también cultural y social, la cual contribuye al crecimiento personal de cada participante, fomentando la cooperación horizontal y solidaria entre países a través del intercambio intercultural.



“Les deseo que esta experiencia sea enriquecedora y les permita regresar con nuevos conocimientos, una visión distinta del mundo y con historias que inspiren a otras y otros a seguir sus pasos. Muestren la calidad y calidez que distingue a esta comunidad verde y oro, y que a través de sus acciones contribuyan a la Transformación Universitaria”, expresó el servidor universitario.



Por su parte, la directora de Acompañamiento Estudiantil, Sandra Galván Mares, subrayó que las y los estudiantes que participan en este programa se convierten en embajadoras y embajadores del conocimiento, el respeto, la solidaridad y la educación universitaria que caracteriza a la comunidad de la UAEMéx.



“Agradecemos su compromiso, preparación y valentía al asumir el reto de aprender en otros entornos académicos y culturales, llevando consigo la identidad y los valores de la UAEMéx”, señaló.



En representación de la generación de Movilidad Primavera 2026, Daniela Reyes Cobo agradeció a la Autónoma mexiquense por ser no solo un espacio de formación académica, sino también una institución que impulsa a creer en los sueños y capacidades del estudiantado para alcanzar sus metas profesionales.



Durante el periodo de Movilidad Primavera 2026 un total de 84 alumnas y alumnos de la UAEMéx representarán a la institución a nivel nacional e internacional. De ellos, 82 realizarán estancias en universidades de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Asia, mientras que dos cursarán estudios en instituciones del sur de la República Mexicana.