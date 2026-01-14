Delfina Gómez y alcaldes se alinean para fortalecer la seguridad y obra pública en los municipios

-“Nuestro objetivo es que se logre fortalecer la dignidad, la justicia y la equidad de nuestras comunidades”, señaló la Gobernadora.

Para fortalecer el trabajo colaborativo con los 125 municipios de la entidad, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunió con presidentas y presidentes municipales mexiquenses, con quienes compartió que la seguridad y obra pública serán los ejes centrales para este 2026.



“Este año, nuestro objetivo es que se logre fortalecer la dignidad, la justicia y la equidad de nuestras comunidades. Y sin duda alguna, yo creo que puede ser posible, a través del trabajo en equipo entre el Gobierno del México, del estado y los municipios”, explicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez,



Al evento asistió también Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad y Oscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas, quienes reiteraron la importancia del trabajo colaborativo para disminuir los índices delictivos, la transparencia y la rendición de cuentas.



Estuvieron presentes Andrés Gerardo Mijes Flores, Director de Cooperación Técnica, Resiliencia Comunitaria y Generación de Entornos Seguros de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación de México, quien adelantó que en los municipios del EdoMéx serán implementados Consejos de Paz y Justicia Cívica.