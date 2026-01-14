Clara Brugada entrega escuela renovada del programa “1, 2, 3 Por mi Escuela”

-El programa estima la atención de 500 escuelas por año, con un presupuesto de al menos 2 millones de pesos para cada una.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entregó la primera escuela renovada a través del programa “1, 2, 3 por mi Escuela”, y afirmó que al concluir su administración serán 2 mil 750 planteles públicos de nivel básico intervenidos a lo largo de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con una inversión de mil millones de pesos.



La mandataria capitalina recordó que este proyecto consiste en brindar un recurso monetario a los planteles de nivel básico de las 16 demarcaciones con el fin de mejorar y rehabilitar la infraestructura de las instituciones educativas para garantizar el correcto desarrollo de las y los alumnos.



La líder del Ejecutivo local destacó la implementación del programa “Mixtli, Aula Digital”, el cual consiste en democratizar la tecnología para que las y los niños tomen clases de computación y puedan aprender a través de herramientas de última generación.



Además, informó que en la demarcación Álvaro Obregón 31 planteles serán beneficiados por el registro que corresponde a 2025, más las del 2026, donde se tiene un estimado de 70 escuelas rehabilitadas.



Clara Brugada recordó la implementación de múltiples programas como “Bienestar para Niñas y Niños”, “Mi Beca para Empezar”, mismo que fue ejecutado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su gestión al frente de la capital; así como las estrategias “Do, Re, Mi, Fa, Sol por mi Escuela”, “Vida Plena, Corazón Contento” y “Educación Utopía”, entre otros.



El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, indicó que este día se entrega el primer plantel renovado de la alcaldía Álvaro Obregón, que fue identificada para incorporarse al programa, y recordó que en 2025 se eligieron 464 escuelas, de casi 2 mil 774, para intervenir.



El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, Ángel Tamariz expuso que con el programa Aula Digital Mixtli se busca fortalecer el conocimiento en tecnología para alumnas y alumnos en las escuelas primarias y secundarias.



El representante de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Francisco Luciano Concheiro, expresó su agradecimiento a la Jefa de Gobierno por impulsar este programa con la idea de brindar espacios dignos y seguros para el aprendizaje, la construcción del arcotecho, la impermeabilización del plantel, pintar el interior y exterior, entre otras obras como la implementación del Aula Mixtli para equipar la escuela con tecnología de vanguardia.



El alcalde de la Álvaro Obregón, Javier Joaquín López Casarín, destacó que gracias al programa se beneficiarán aproximadamente a 3 millones de estudiantes, quienes contarán con espacios educativos dignos, seguros y funcionales.