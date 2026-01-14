Reportó IMSS un alza del 60% en operaciones: Zoé Robledo

-Se realizaron alrededor de 14 millones de atenciones médicas más que en 2024.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dio a conocer que como parte de la Estrategia 2-30-100, en 2025 se realizaron 14 millones más de atenciones médicas que en 2024: 1.79 millones de cirugías, 29.2 millones de consultas de especialidad y 104 millones de consultas de Medicina Familiar.



Explicó que actualmente se realizan 60% más cirugías que en 2018, es decir, 670 mil cirugías adicionales. En el caso de las consultas de especialidad, se incrementó en cerca de 10 millones más que en 2018, es decir, un incremento del 48 por ciento; en consultas de medicina interna, 18.3 millones más que en 2018, lo que representa 21 por ciento más. Anunció que, para 2026, la meta es realizar 2.15 millones de cirugías, 32 millones de consultas de especialidad y 108 millones de Medicina Familiar.



El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó que en 2025 se realizaron 308 mil 579 procedimientos respecto a la meta de 300 mil.



El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, destacó que en 2025 superaron la meta al otorgar más de 51 millones de consultas, lo que representa 103% de la meta anual de 50 millones; más de 6 millones de consultas de especialidad, es decir, 123% de la meta de 5 millones; se realizaron más de 250 trasplantes y más de 500 mil partos; además, fueron inaugurados 15 hospitales y cuatro centros.s de Salud. También se incorporaron 2 mil 731 enfermeras y enfermeros, así como 3 mil 293 médicas y médicos especialistas.



En materia de abasto de medicamentos, con las Rutas de la Salud en los últimos cuatro meses de 2025 se entregaron más de 115 millones de piezas, logrando el abasto mensual de 8 mil 440 Centros de Salud y 646 hospitales del IMSS Bienestar.



Y para este año, el próximo lunes 19 de enero comienza la distribución de 13 millones de piezas para el segundo y tercer niveles de atención, mientras que el lunes 26 de enero se entregarán 14 millones en el primer nivel de atención.