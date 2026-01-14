Aumentará presupuesto para refugios de mujeres víctimas de violencia: Citlalli Hernández

-De enero a noviembre del 2025, la RNR atendió a más de 11 mil mujeres y sus hijos víctimas de violencia.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo autorizó un aumento real de apenas 2% al presupuesto para la operación de refugios que ayudan a las que son víctimas de violencia feminicida; aunque este se compartirá con otros programas de la Secretaría de las Mujeres.



La titular de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó ante diputados federales que el rubro destinado a refugios para atender mujeres violentadas, contenido en el “Programa para la Prevención y Atención de las Causas” de la dependencia, contemplaba un aumento de 3.2% en términos reales para el 2026.



Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, defendió que el presupuesto para refugios, asegurando que no faltarán recursos para que operen el próximo año.



La funcionaria federal precisó que la dependencia a su cargo actualmente “cuenta con un presupuesto destinado a refugios, centros de justicia y alerta de género que se ejecutan a través de dos programas”, los cuales se fusionaron para crear uno nuevo.



La Red Nacional de Refugios (RNR) señaló que en los lineamientos del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, publicados recientemente, se destinaron 515 millones 33 mil 86.90 pesos; este monto representa un aumento nominal respecto a 2025, de alrededor del 2%.



Además, subrayó que ahora ya no solo Refugios y Centros de Atención Externa pueden acceder a esos recursos, sino que también lo pueden hacer Casas de Emergencia y Casas de Transición.



La asociación civil reconoció como un avance la inclusión de Casas de Emergencia y Casas de Transición para mujeres sobrevivientes de violencia y sus hijos.



Pero hasta ahora la Secretaría de las Mujeres especifica que el monto es destinado exclusivamente a los Refugios.