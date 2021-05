Ex Presidenta de Brasil, huésped distinguido de la CDMX

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó el pergamino con nombramiento y medalla que reconocen como Huésped Distinguida de la Ciudad de México a la ex presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff.

“Es un honor como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México nombrarla Huésped Distinguida de la ciudad; Dilma Rousseff, mujer de lucha, de convicciones que a lo largo de su vida, sin vencerse, sin claudicar, ha sido víctima de encarcelamiento, tortura, golpes de estado disfrazados, pero que no se ha vencido, desde joven decidió tomar el camino de la lucha contra la opresión, la desigualdad y la justicia del lado de las causas justas de su pueblo”, expresó.

La mandataria capitalina señaló que Dilma Rousseff, es una luchadora social que reconoce los anhelos de los pueblos de la “Patria Grande (Latinoamérica)”. En este sentido, comentó que la transformación que se lleva a cabo en México reivindica también a los pueblos originarios, consigue la paz como fruto de la justicia y actúa de manera pacífica para garantizar la seguridad.

En su mensaje, la ex presidenta de la República Federativa de Brasil destacó que México y su país son naciones fundamentales para el desarrollo e integración de Latinoamérica, ya que representan un mercado de cerca de 680 millones de personas en el continente. Asimismo, reconoció el trabajo que ha realizado la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender la pandemia derivada del COVID-19 en la Ciudad de México.

“Estoy aquí en una de las mayores concentraciones poblacionales, no solo de Latinoamérica sino también del mundo y tenemos una mujer de la categoría de la señora Claudia (Sheinbaum), y estoy segura que si evaluamos con criterio ella va a recibir el premio por una de las mejores gestiones y tal vez la mejor gestión en el caso de la pandemia del COVID. Yo le deseo eso porque estoy segura de que eso será un reconocimiento merecido”, añadió.

En la ceremonia estuvieron presentes el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Ana Patricia Báez Guerrero; así como representantes de la República Federativa de Brasil e integrantes del Gabinete del Gobierno capitalino.