Wendy Guevara es diagnosticada con hipertensión

-La información le fue revelada después de someterse a su cirugía estética.

Wendy Guevara, generadora de contenido de 32 años de edad, comentó a sus seguidores que tras someterse a una cirugía estética para una remodelación de costal —que sirve para reducir el contorno de la cintura—, reveló que después de realizarse el procedimiento de belleza los médicos le informaron que padece una enfermedad silenciosa.



La influencer trans mexicana dio a conocer que el diagnóstico médico apuntó a que padece una enfermedad crónica por la que tendrá que ser medicada de por vida; padece hipertensión.



Este diagnóstico la tomó por sorpresa; señaló que se encuentra enfocada en cuidar de su bienestar y por eso sigue las instrucciones de sus médicos.



“Después de la cirugía que me hice, resulté ser hipertensa; entonces, diario tengo que tomar una pastillita para la presión”, compartió la también presentadora televisiva.



Destacó que recibió orientación médica para que se cuide; además, la influencer trans dejó entrever que se encuentra bien pese al diagnóstico médico. “El doctor que me atiende me dijo ‘no te preocupes, la mayoría de la gente lo es (hipertensa) y mucha no lo sabe, por eso le da infartos fulminantes, pero no pasa con esta pastilla’”.



Añadió que los médicos le dijeron que puede vivir su vida “tranquila, a gusto”, es decir, de forma “normal”, pero tiene que seguir el tratamiento de salud para cuidarse.