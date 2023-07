Falta de energía frena 12 proyectos en Querétaro

Empresas con terreno no se instalan por el miedo de no contar con electricidad, afirma Canacintra.

Aunque el fenómeno de la relocalización ha impulsado la llegada de empresas al estado, la falta de energía ha generado que algunas frenen sus inversiones en la entidad, indicó el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Francisco Beltrán Arellano.



“Hay empresas que tienen terreno, pero no se instalan por el miedo que les da no tener energía”, dijo.



Explicó que las empresas de Europa y Asia que buscan otros lugares para asentarse, han generado que Querétaro sea un punto de atracción de inversiones, sin embargo, no llegan las suficientes por la falta de energía.



“Llegan muchas (empresas), pero otras no llegan por la falta de energía”, mencionó.



Entre los proyectos que, dijo se han frenado están entre 10 y 12 de empresas de mayor tamaño.



Recalcó que hay una importante demanda de energía en los parques industriales, pero en cada espacio es diferente dependiendo del tamaño que tengan; ejemplificó que en el caso del Parque Bernardo Quintana tiene 80 megawatts y 20 megawatts con paneles solares, máquinas de gas y motores de generación.



Subrayó que todo el país está en la misma situación, debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tiene la capacidad instalada para la transmisión de luz eléctrica.



“Hay empresas que vienen al norte de la república y no tienen capacidad, y CFE les dice que no hay viabilidad, y no tiene la capacidad económica para poder hacer la transmisión”, señaló.



Precisó que hay déficit en la transmisión de luz eléctrica, ya que sí hay producción en el país; además que las empresas tienen varias alternativas para la generación de energía como lo es energía solar, y eólica, en diferentes rangos.



Igualmente, mencionó que el 20% de las empresas que están agremiadas a Canacintra ya cuentan con una fuente de energía alternativa, debido a que es más barata.



Señaló que en el estado el precio es de 2.80 pesos por kilowatt, aunque debería tener un precio de 1.30 pesos o 1.40 pesos, sin embargo, se encarece por la transportación y transmisión.