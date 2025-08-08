Aún no se tiene un proyecto consignado para la Reforma Electoral: Pablo Gómez

Insistió que la prioridad sería revisar el sistema de partidos y el modelo de comunicación política

Iniciaron las labores de la comisión presidencial para la reforma electoral, pero aún no tiene un proyecto consignado. Así lo anunció su titular Pablo Gómez al convocar a los partidos políticos a participar con propuestas para elaborar esta iniciativa.



Gómez explicó que el objetivo de la comisión es abrir un proceso muy abierto, sin un proyecto previo consignando simplemente que el país cambió mucho, cambió mucho, y tenemos un sistema electoral diseñado con muchos parches.



Bajo el argumento de que, ante la transformación que hay en el país, no tenemos nada que conservar como sistema sociopolítico, todo lo podemos y lo hemos estado inventando. Señaladamente, la elección de los jueces. “Es un hito con el que soñó Morelos”.



Ante las críticas por parte de la oposición, Gómez lanzó un llamado a todos los partidos que tienen registro actualmente, a los que quieren ser partidos y andan buscando la manera de juntar el requisito para que aporten al debate sin prejuicios.



Y señaló: “Todo mundo debería participar en el debate en lugar de estar diciendo: hay peligros, regresión autoritaria. A ver, cálmense, ¿qué proponen? No me hablen de regresiones, háblenme de progresiones”, insistió el titular de la comisión presidencial.



Sobre la posible reforma, Gómez planteó que no es un asunto de si pluris o si estos o los otros. Inventemos un sistema de partidos nuevo sin los vicios que hay ahora con el propósito de que los partidos sean más responsables, pero no en general, frente a sus propios afiliados.