INE muestra avances de la nueva credencial de elector digital

La combinación de mejoras físicas y avances digitales permitirá no solo aumentar la seguridad contra falsificaciones, sino también ofrecer un medio de identificación más versátil para la ciudadanía.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó su plan para renovar la credencial de elector, que incluirá más medidas de seguridad y avanzará hacia su versión digital.



Esta propuesta fue aprobada por unanimidad, incluye cambios físicos, nuevas tecnologías y la futura implementación de un documento de identificación en formato electrónico.



La estrategia es fortalecer la protección contra falsificaciones y modernizar el registro federal de electores. Además de mejoras en el diseño y materiales, el organismo proyecta el uso de herramientas digitales que facilitarán trámites y reforzarán la confianza ciudadana en los procesos electorales.



Este nuevo diseño incorporará elementos que dificultarán su falsificación y mejorarán su durabilidad. Entre las medidas se encuentran recuadros con microtexto y gráficos ópticamente variables, además de tintas de seguridad tanto visibles como invisibles.



Destaca la inclusión de una fotografía digital en el reverso, lo que facilitará la verificación visual de la identidad. También se integrará un elemento táctil para que las personas con debilidad visual puedan identificar la credencial con mayor facilidad.



El proyecto contempla la credencial de elector digital, la lista nominal electrónica y el impulso al voto electrónico, así como la georreferencia automática de domicilios, que ayudarían a agilizar trámites, reforzar la seguridad del registro federal de electores y facilitar el acceso a servicios electorales.



Arturo Castillo, titular de la Comisión del Registro Federal de Electores, explicó que se estudia incluir información adicional en la credencial, como la indicación de sí la persona es donante de órganos, datos en sistema braille y autoadscripción de género o pertenencia a un pueblo o comunidad indígena.



Pero aclaró que estas propuestas aún están en fase de análisis técnico y jurídico, por lo que no forman parte del acuerdo aprobado en esta etapa. Cualquier inclusión futura requerirá nuevas deliberaciones y votaciones.



El INE busca que la credencial de elector se mantenga como un documento confiable y adaptado a las necesidades actuales.