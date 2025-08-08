Continúa UAEMéx con un diálogo abierto y soluciones concretas: Patricia Zarza

Se establecerán mejoras de infraestructura y fortalecimiento académico en beneficio del estudiantado.

Como parte de los encuentros sostenidos con asambleas estudiantiles, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Dra. Martha Patricia Zarza Delgado, sostuvo una reunión con la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con el objetivo de escuchar, dialogar y avanzar en soluciones concretas a las demandas planteadas.



Uno de los acuerdos fue la prórroga para el pago de cuotas escolares, la cual se extenderá hasta el 18 de agosto, con el fin de apoyar la economía de las y los estudiantes y evitar afectaciones en su trayectoria académica.



También acordaron mejorar el alumbrado en las instalaciones, reforzar el sistema de cámaras de videovigilancia, intervenir la infraestructura de las aulas, continuar con los trabajos de impermeabilización y avanzar en la adecuación de espacios incluyentes dentro de la facultad.



Zarza Delgado informó que, como parte de los acuerdos inmediatos para avanzar en la atención a las demandas, a partir de hoy se iniciará la instalación de cámaras de seguridad y se llevará a cabo la fumigación de la biblioteca, respondiendo así a peticiones específicas de la comunidad estudiantil.



También se acordó fortalecer la difusión de actividades académicas y culturales, instalar un buzón de quejas y sugerencias para mantener un canal abierto de comunicación con las y los estudiantes, y reactivar el laboratorio de políticas públicas, con el objetivo de impulsar su función como espacio de análisis y formación universitaria.



Durante la reunión con estudiantes de la Facultad de Odontología una de las principales demandas que expusieron a la Rectora fue la atención a las condiciones de infraestructura de la facultad.



También se pidió dar seguimiento a temas como la reparación de tuberías en laboratorios, el mejoramiento de espacios clínicos y el equipamiento necesario para garantizar un desempeño académico y profesional en condiciones dignas y seguras.



Durante el diálogo, se acordó revisar y actualizar los botiquines de primeros auxilios, asegurando que cuenten con insumos correctos y medicamentos vigentes. Asimismo, se solicitó la gestión de especialistas capacitados para el manejo del carro rojo, como medida esencial de seguridad en la atención clínica.



Las y los estudiantes también hicieron énfasis en la importancia de contar con docentes competentes, con actualización constante y preparación adecuada para acompañar su formación profesional de manera integral. Esta solicitud busca fortalecer la calidad académica y asegurar una enseñanza acorde a las exigencias actuales del ámbito clínico y universitario.



La rectora Zarza Delgado reiteró que su administración continuará recorriendo las distintas facultades y centros universitarios, promoviendo espacios de escucha activa donde el diálogo y la participación estudiantil guíen la transformación institucional.



Estas reuniones forman parte de la nueva etapa de la Universidad para mantener canales abiertos con la comunidad universitaria, con el propósito de identificar necesidades, construir soluciones y dar seguimiento puntual a las problemáticas que enfrenta el estudiantado.