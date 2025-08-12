Naucalpan mantendrá la inversión en obra pública durante 2025: Isaac Montoya

El presidente informó que se llevarán a cabo mejoras urbanas en diversas colonias.

Durante la Asamblea del Pueblo realizada en San Rafael Chamapa 1ª sección, el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, aseguró que su gobierno tendrá un cierre fuerte de año con obras para mejoras urbanas, programas de salud, actividades culturales y de seguridad pública con las comunidades.

Especificó que a través del programa la Comuna (Comunidad Unida y Activa), que consiste en realizar obra comunitaria con Presupuesto Participativo, esto es, que las obras que se realicen sean decisión de las y los vecinos.

A la Asamblea del Pueblo, llegaron residentes de comunidades aledañas, y en donde el alcalde detalló que uno de los Tecallis de la zona, será transformado en una base operativa de seguridad pública, tanto de la Guardia Municipal, como de la policía estatal y federal.

Señaló que se establecerá el programa Remus (Red Municipal de Seguridad), que buscará la organización y conexión vecinal con las autoridades para recuperar la paz y la tranquilidad en el municipio.

Además de que será rehabilitada una pendiente que conduce al Parque La Hormiga, conocida como la calle de la Ropa y también varios espacios que beneficien a la comunidad.

Afirmó que en el tema de salud, se presentará un programa de Caravanas de la Salud para ofrecer diversos servicios a la población y en la colonia La Raquelito, se habilitará una pequeña clínica para atender a la población con consultas gratuitas.

Montoya Márquez informó que se invertirá recurso público para la rehabilitación del Centro Especialidades Médicas del municipio. Y que con los recursos que se tengan disponibles, se rehabilitará una parte importante del Boulevard Luis Donaldo Colosio, pese a que es una vialidad a cargo de la Junta de Caminos del Gobierno del Estado de México.

También informó sobre la realización del Festival de las Cuatro Casas en el que se difundirán el arte y la cultura en todos los rincones del municipio una semana antes del Día de Muertos.

